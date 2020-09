Conte “Abbiamo grande sfida da vincere, no alternative”

ROMA (ITALPRESS) – "Avremo successo se riusciremo a coinvolgere le migliori energie, se questo diventerà un piano nazionale partecipato da tutti. Il Paese gioca la partita più importante degli ultimi decenni, non riguarda solo noi, dobbiamo lavorare per le generazioni future. Cresceremo poco e male se non punteremo a superare le diseguaglianze di genere, quelle generazionali e territoriali. Abbiamo una grandissima sfida, non abbiamo alternative, dobbiamo vincerla e lo possiamo fare solo tutti insieme". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea di Confindustria. "I mesi che ci attendono saranno un appuntamento cruciale per il rilancio del Paese, vogliamo una chiara demarcazione rispetto al passato, un mutamento di passo e prospettiva. Abbiamo testa, cuore ed energia e determinazione per recuperare quella statura di grande potenza economica e industriale raggiunta nella seconda metà del secolo scorso. Un'Italia capace di promuovere i meriti di tutti ma di prendersi cura dei bisogni di ciascuno", ha aggiunto. (ITALPRESS). tan/ads/red 29-Set-20 19:34

