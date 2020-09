E’ morto Quino, il papà di Mafalda

ROMA (ITALPRESS) – E' morto, all'età di 88 anni, il fumettista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, noto con il nome d'arte di Quino. Era conosciuto per aver creato Mafalda, la bambina protagonista della striscia omonima. Nel 1964 la bambina, a cui il nome di Quino è ormai indissolubilmente associato, compare in tre strisce pubblicate da "Gregorio", supplemento umoristico della rivista "Leoplán". Il 29 settembre Quino inizia a pubblicare regolarmente le strisce di Mafalda su "Primera Plana", il settimanale argentino più importante dell'epoca. Il 9 marzo dell'anno successivo termina la collaborazione con il settimanale e Mafalda passa sulle pagine del quotidiano "El Mundo". Per il Natale 1966 l'editore Jorge Álvarez pubblica il primo libro che raccoglie in ordine cronologico le strisce di Mafalda. La tiratura di 5.000 copie va esaurita in due giorni. (ITALPRESS). mgg/red 30-Set-20 19:06

