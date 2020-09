Giornata Ue Fondazioni, delegazione Acri e Assifero da Mattarella

ROMA (ITALPRESS) – Alla vigilia della celebrazione dell'ottava edizione della Giornata europea delle Fondazioni, che si terrà domani in tutto il continente, i Vertici di Acri e di Assifero sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Giornata europea delle fondazioni, che si tiene ogni anno il 1° ottobre, è un'iniziativa lanciata da DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe), l'organizzazione che riunisce le associazioni di fondazioni del continente, a cui in Italia aderiscono Acri, che associa le Fondazioni di origine bancaria, e Assifero, l'associazione che riunisce le fondazioni ed enti filantropici. La delegazione Acri ricevuta oggi al Quirinale era stata composta da: Francesco Profumo, presidente; Gerhard Brandstätter, Paolo Cavicchioli, Giuseppe Morandini, Luigi Salvadori, vicepresidenti; Giorgio Righetti, direttore generale. La delegazione Assifero da: Felice Scalvini, presidente; Stefania Mancini, vicepresidente; Carola Carazzone, segretario generale. Quest'anno, in occasione della Giornata, Acri organizza "RisuonaItalia. Tante piazze, una sola comunità": un concerto simultaneo di orchestre giovanili, che alle ore 11, in 50 città si apre con l'esecuzione dell'Inno alla gioia, inno ufficiale della Ue. Inoltre Assifero ha promosso, insieme ad Acri, "Focus Philanthropy -Che cosa è la filantropia in Italia?", edizione italiana del contest fotografico nato da un'idea del Russian Donors Forum e portato avanti a livello europeo da DAFNE. «La Giornata europea delle Fondazioni – afferma Francesco Profumo, presidente di Acri – è un'occasione per ricordare il ruolo cruciale che questi enti, al fianco del volontariato e del Terzo settore, svolgono per sostenere la coesione sociale sui territori e promuoverne lo sviluppo sostenibile. La loro azione si è manifestata anche in occasione della recente pandemia, quando le Fondazioni italiane si sono mobilitate per venire in soccorso della popolazione: da un lato, con iniziative mirate a sostenere il sistema sanitario nel momento più acuto della crisi, dall'altro, nel supportare le famiglie e le organizzazioni del Terzo settore colpite dal blocco delle attività finalizzato a contenere la diffusione del contagio». «La Giornata europea delle Fondazioni – afferma Felice Scalvini, presidente di Assifero – è un importante appuntamento annuale, in particolar modo quest'anno. Durante questa crisi, che ha creato rotture e disconnessioni nel tessuto sociale, inasprendo difficoltà e diseguaglianze, le fondazioni di carattere filantropico si sono dimostrati attori fondamentali di tutela e supporto per tantissime persone, distinguendosi per la qualità, oltre che per la quantità delle risorse messe in campo e per la rapidità e flessibilità con cui le hanno messe a sistema. (ITALPRESS). mgg/com 30-Set-20 18:49

