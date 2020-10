Atalanta, un tesserato positivo al Coronavirus

BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta ha reso noto che "in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all'interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate". Domani l'Atalanta è impegnata nell'anticipo casalingo delle 12.30 contro il Cagliari, valido per la terza giornata di Serie A. La società, dopo la notizia della positività, ha immediatamente annullato la consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini. (ITALPRESS). ari/com 03-Ott-20 13:44

