ROMA (ITALPRESS) – Preoccupazione "per l'aumento del ritmo dei contagi della pandemia e per vittime che giorno per giorno continuiamo a registrare". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del "Concerto per Dante" in programma nel cortile d'onore del Quirinale. (ITALPRESS). spf/vbo/r 03-Ott-20 20:48

