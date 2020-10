Fiumi esondati in Valle d’Aosta, Vvf volontario muore per crollo albero

AOSTA(ITALPRESS) – Tragedia legata al maltempo in Valle d'Aosta. Ad Arnad, a causa della caduta di un albero per il forte vento, e' morto un vigile del fuoco volontario. Si tratta dell'incidente più grave provocato dall'ondata di maltempo che ha colpito la regione dove i danni sono rilevanti. Al momento risultano chiuse la SR 44 a Gaby, per il crollo del ponte sulla regionale e esondazione del torrente Niel, la SR 30 a Ollomont per caduta piante, la SR 2 di Hône per Champorcher, a causa di caduta massi e acqua sulla carreggiata, la SR 47 di Cogne per esondazione del torrente a Epinel (ora riaperta), la SR 36 da Nus a Saint-Barthélemy per caduta piante, la SR 44 a Gressoney -Saint-Jean per esondazione. È chiusa la SS 26 al km 56+600 (Comune di Bard) per caduta alberi. Sono chiuse anche alcune strade comunali a Gressoney-Saint-Jean, Cogne, Issogne e Quart. A Pontboset, nella notte sono state evacuate in via precauzionale 9 persone da una struttura ricettiva. Nel corso della notte la Dora Baltea è esondata a Donnas, ma ora le acque sono rientrate nell'alveo fluviale e la situazione è sotto controllo. In via precauzionale sono stati chiusi al pubblico il castello di Issogne, il maniero di Verre's e il sito di Pont d'Aël nel comune di Aymavilles. I livelli dei corsi d'acqua sono aumentati notevolmente nelle ultime ore, in particolare sulla Dora Baltea dove e' stata superata la soglia di moderata in corrispondenza degli idrometri di Aymavilles e Hone; nelle valli laterali si segnalano superamenti di soglia nelle Valli di Gressoney, di Champorcher, di Cogne, Valsavarenche, Valpelline e Gran San Bernardo. Dissesti segnalati dal corpo forestale: Gaby ponte asportato su strada regionale; chiuse le vallate di Lillaz e Valnontey; esondazione del Grand-Eyvia in loc. Epinel; Champorcher strada regionale chiusa; Donnas allagamenti in zone antropizzate (loc. Pramotton); caduta di piante su tutto il territorio; Valpelline strada regionale per Ollomont chiusa per caduta piante; Nus chiusura della strada regionale per Saint-Barthe'lemy; Châtillon pietre isolate cadute sulla Strada dell'envers e Dora esondata nei prati al ponte di Pontey. La Protezione civile raccomanda alla popolazione di spostarsi solo se necessario. (ITALPRESS). fil/com 03-Ott-20 12:42

