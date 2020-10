Belen Rodriguez e la lite con Barbara D’Urso

Tra Belen Rodriguez e Barbara D’Urso non corre buon sangue. La showgirl argentina torna a parlare dei motivi di scontro con la conduttrice, nati ai tempi in cui lei era la compagnia di Fabrizio Corona.

Belen e Barbara D’Urso hanno avuto una discussione quando lei era fidanzata ancora con Fabrizio Corona e l’ha mandata a quel paese durante un’intervista a “Le Iene”: “C’erano dei motivi – ha svelato in un’intervista a “Il fatto quotidiano” – l’ho fatto perché era un modo per proteggere una persona a me cara. La reazione non è stata forse delle più gradite ma io non ho nulla contro di lei”.

Belen aveva anche dato un giudizio sui programmi della D’Urso, definendoli “circensi”: “Non li apprezzo ma li rispetto, lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione”.

Condividi!