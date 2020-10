Coronavirus, Conte “Non vedo nuovi lockdown all’orizzonte”

ROMA (ITALPRESS) – "Siamo in una situazione diversa da quella della fase iniziale, quella più acuta". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, in un'anticipazione dell'intervista a Monica Maggioni, che andrà in onda nella versione integrale stasera in seconda serata su Rai 1 a "Settestorie". "E' chiaro che il contagio continua – aggiunge – ma io posso dire che siamo fiduciosi di tenerlo sotto controllo perché abbiamo un sistema sanitario rafforzato e poi abbiamo elaborato un sistema di monitoraggio molto sofisticato che ci consentirà, laddove necessario, di intervenire in modo mirato e circoscritto. E quindi quando io dico che non vedo all'orizzonte un nuovo lockdown, lo dico non con uno spirito di incauto ottimismo". (ITALPRESS). mgg/sat/red 05-Ott-20 19:34

