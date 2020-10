UnitelmaSapienza, al via il Master di I livello in Tecnologie per l’apprendimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze

Dal 15 novembre 2020 UnitelmaSapienza amplia la sua offerta formativa con il Master di I livello in Tecnologie per l’apprendimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze – TASK.

Il Master mira a promuovere una solida cultura delle Tecnologie Didattiche per l’apprendimento congiunto di conoscenze e competenze, fondata su un modello di formazione estremamente pratico e calato sulle esigenze che le istituzioni formative di qualsiasi livello vivono: competenze digitali avanzate, metodologie didattiche efficaci e sostenibili, strumenti flessibili e adattabili ai contesti educativi di ogni livello e in modo particolare al mondo della scuola.

Oggigiorno è più che mai importante offrire agli studenti di ogni grado un percorso capace di sostenere l’apprendimento contestuale di conoscenze e competenze, sfruttando il potenziale delle tecnologie come integrazione efficace della didattica.

In tale contesto, UnitelmaSapienza propone il Master di I livello in Tecnologie per l’apprendimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze – TASK, un percorso formativo volto a valorizzare l’importanza delle competenze digitali avanzate e dell’utilizzo di metodologie didattiche efficaci nei contesti educativi di ogni livello, con particolare riferimento al mondo della scuola.

In particolare, tale percorso offre una preparazione completa sui modelli e gli approcci che sostengono l’introduzione delle tecnologie nella didattica, la sperimentazione pratica delle strategie e tecniche illustrate attraverso attività individuali e collaborative oltre ad una conoscenza approfondita dei principali software e ambienti digitali a supporto della didattica a scuola e nel mondo degli adulti e un’attenzione specifica alle competenze progettuali di ciascun insegnante e formatore, sostenute teoricamente e praticamente sia durante che dopo il Master.

Il Master TASK:

è rivolto agli insegnanti di ogni grado della scuola dell’obbligo, ai docenti universitari, ai formatori del settore pubblico e privato, nonché a tutti coloro che vogliano acquisire conoscenze e competenze per accedere ed operare nel mondo dell’e-learning: e-Tutor, Instructional Designer, Community Manager.

ha una durata complessiva di 1500 ore ed è strutturato per numero di ore destinate alla didattica e per le attività di approfondimento formativo, in modo da garantire l’acquisizione di 60 Crediti Formativi Universitari

sarà erogato esclusivamente in rete attraverso lezioni audio-video dei docenti, meta-datate ed indicizzate, integrate dai relativi materiali didattici scaricabili e fruibili dagli studenti a seconda delle proprie necessità mentre i docenti provvederanno a monitorare il percorso formativo con prove in itinere on line. È previsto lo svolgimento di due prove Intermedie e di un project work finale.

prevede un’assistenza in via continuativa ed un sostegno al processo di apprendimento degli allievi mediante la presenza di un tutor esperto e qualificato.

Al termine del Master, i discenti avranno acquisito specifiche conoscenze nell’ambito delle teorie dell’insegnamento alla base dell’uso della tecnologia nella didattica, strategie e tecniche capaci di promuovere questo tipo di apprendimento, nonché i principali strumenti e ambienti digitali.

La direzione del Master è affidata alla Prof.ssa Nadia Sansone, Ricercatore in Pedagogia Sperimentale, Referente per la didattica in eLearning dell’Ateneo UnitelmaSapienza e titolare, tra gli altri, dell’insegnamento di Tecnologie per l’Apprendimento.

L’iscrizione al Master è possibile in qualsiasi momento dell’anno, on line, sul sito www.unitelmasapienza.it, nell’apposita sezione “Iscriversi”.

