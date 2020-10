Grave lutto per Totti, morto papà Enzo

ROMA (ITALPRESS) – Grave lutto per la famiglia di Francesco Totti: e' morto a 76 anni papà Enzo. Il genitore dell'ex capitano romanista era ricoverato allo Spallanzani da alcuni giorni dove sarebbe anche risultato positivo al coronavirus. "Tutto quello che mi hai insegnato…lo sto trasmettendo ai miei figli…ai tuoi nipoti. Grazie per tutto papa' mio…anzi sceriffo" aveva scritto Totti nella sua pagina di instagram in occasione dell'ultima festa del papà. La Roma si è subito stretta attorno al proprio storico capitano. "Ciao Enzo. Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia Totti" il cordoglio della società attraverso i profili social. (ITALPRESS). gm/red 12-Ott-20 18:32

