Mattarella “La libertà si realizza con gli altri, altrimenti non esiste”

ROMA (ITALPRESS) – "La libertà di ciascuno si ferma di fronte a quella degli altri, è un concetto di grande civiltà". Bisogna "accantonare l'idea che la libertà degli altri sia un limite alla propria ma pensando al contrario che la libertà di ciascuno si integra con quella degli altri, si realizza insieme a quella degli altri, altrimenti la libertà non esiste. Una libertà rivendicata o praticata in maniera esclusiva non sarebbe tale ma sarebbe una richiesta di arbitrio". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Macerata. (ITALPRESS). tan/sat/red 15-Ott-20 14:36

