Membro staff positivo al coronavirus, Von der Leyen lascia Consiglio Ue

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ursula con der Leyen, presidente della Commissione europea, lascia il Consiglio Ue poco dopo l'apertura per andare in auto-isolamento. Ad annunciarlo la stessa Von der Leyen su Twitter. "Sono appena stata informata che un membro del mio staff è risultato positivo al coronavirus questa mattina". La Von der Leyen è risultata negativa ma spiega: "Come precauzione lascio immediatamente il Consiglio europeo per andare in auto isolamento". (ITALPRESS). alp/sat/red 15-Ott-20 17:04

