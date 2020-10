Covid, Brusaferro “Intervenire ora per evitare una forte crescita”

ROMA (ITALPRESS) – "Un intervento ora è necessario per appiattire la curva dei contagi che stanno crescendo in modo significativo. Dobbiamo evitare che accada quello che abbiamo visto negli altri Paesi perché la nostra curva del virus non è diversa da quella degli altri. I risulati di questi interventi a livello nazionale e nel caso ce ne fossero subito dopo anche a livello regionale non li vedremo prima di 10-15 giorni. Per questo non dobbiamo stupirci se nei prossimi giorni continueremo a vedere una crescita ancora importante dei positivi". Lo afferma in un'intervista al Sole 24 Ore Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Per Brusaferro "questo è un momento importante per il Paese e bisogna rafforzare la consapevolezza che dobbiamo adottare misure precauzionali più attente a livello personale, familiare e di comunità". E aggiunge: "In alcuni ambiti la diffusione del virus è molto controllata come la scuola e il lavoro. Il problema è come ci aggreghiamo informalmente. Non è uscire per fare l'aperitivo, ma il fatto che non si fa attenzione e magari non si indossa la mascherina". Brusaferro si dice preoccupato per "il fatto che ora stanno crescendo rispetto ai mesi scorsi i contagiati sintomatici. Questo è un segnale che il virus sta avanzando. È la lezione che abbiamo imparato a marzo anche se allora facevamo molti meno tamponi e ora grazie agli sforzi che si stanno facendo scopriamo molti più asintomatici". (ITALPRESS). sat/red 18-Ott-20 11:10

