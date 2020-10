Profumo “Tecnologia a supporto del sistema salute”

ROMA (ITALPRESS) – "La dimostrazione di oggi è un esempio tangibile di come le tecnologie possano aiutare i cittadini, curando meglio le persone e contribuendo a una maggiore efficacia del sistema 'salute', con benefici in termini di sicurezza, velocità e costi". Così l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, nel commentare la sperimentazione relativa al trasporto di materiale sanitario con droni, avviata assieme a Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Telespazio, in collaborazione con Enac. "Abbiamo numerose sfide davanti, una di queste è di rendere più efficienti alcuni processi in un mondo che sta cambiando, con mezzi diversi e rivoluzionari come i droni. Partendo dalle competenze e dalle tecnologie che ci contraddistinguono e attraverso partnership allargate e lungimiranti, Leonardo è pronta a sostenere il Paese nello sviluppo di nuovi servizi, innovativi, sicuri e sostenibili", ha aggiunto Profumo. L'iniziativa è una delle prime dimostrazioni in Italia di consegna di campioni biologici e generi biomedicali, su tratte non facilmente raggiungibili per viabilità ordinaria, con l'ausilio di droni a decollo verticale dotati di propulsione elettrica e pertanto a bassissimo impatto ecologico e acustico. (ITALPRESS). ads/com 22-Ott-20 17:57

