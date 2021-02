La Roma sbatte contro il Cska Sofia, 0-0 all’Olimpico

ROMA (ITALPRESS) – Una Roma poco ispirata non va oltre lo 0-0 contro il Cska Sofia nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Fonseca ritrova Smalling al centro della difesa con Kumbulla e Fazio. E il primo squillo del match è proprio dell'inglese che dopo quattro minuti sugli sviluppi di un cross di Mkhitaryan mette in rete ma l'arbitro Kulbakov annulla per un fuorigioco precedente dell'armeno. L'atteggiamento del Cska Sofia è tutto fuorché attendista. Anzi, le prime occasioni pericolose del match sono proprio di marca bulgara. Al 9' Sinclair se ne va a Kumbulla e crossa per Yomov che però da buona posizione pasticcia in area. Per stanare la retroguardia avversaria, la Roma si affida ai suoi uomini di qualità. Al 32' Villar chiude il triangolo con Mkhitaryan che a tu per tu con Busatto sceglie un pallonetto che si stampa sulla trasversa. Nella ripresa Fonseca procede con due cambi: fuori Spinazzola e Mkhitaryan, dentro Karsdorp e Pedro. Ma la scossa attesa non c'è. La prima chance da gol del secondo tempo è infatti del Cska Sofia. Al 50', sugli sviluppi di un cross dalla destra, Pau Lopez si oppone ad un colpo di testa di Sankharé ma sulla respinta deve solo ringraziare l'imprecisione sotto porta di Antov che da due passi calcia altissimo. Al 71' il portiere spagnolo è ancora chiamato agli straordinari: Sowe scatta alle spalle della difesa giallorossa ma non riesce a battere l'estremo difensore giallorosso. C'è spazio per Dzeko e Pellegrini che al 79' impegna Busatto con un destro dal limite dell'area. All'87' è il turno del bosniaco, che fallisce una palla gol lisciando a porta sguarnita su cross di Pedro. (ITALPRESS). spf/glb/red 29-Ott-20 22:54

Condividi!