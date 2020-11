Rossi negativo, vola a Valencia ma serve un altro tampone

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il ritorno in pista di Valentino Rossi già in questo weekend resta un'ipotesi concreta. La Yamaha ha fatto sapere che il tampone eseguito oggi ha dato esito negativo e dunque, secondo le norme italiane, il Dottore può mettere fine al suo isolamento e già in serata volerà in Spagna, alla volta di Valencia, dove si correrà domenica il Gran Premio d'Europa. Ma prima di risalire in sella alla sua M1, Rossi domani dovrà sottoporsi a un nuovo test Pcr: se anche questo sarà negativo, il centauro di Tavullia potrà subito tornare in azione, se invece dovesse risultare positivo sarà Garrett Gerloff a prenderne il posto, affiancando Maverick Vinales. Rossi aveva annunciato di aver contratto il Covid lo scorso 15 ottobre ed era stato costretto a saltare il doppio appuntamento di Aragon. (ITALPRESS). glb/red 05-Nov-20 21:51

