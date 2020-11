Dl Ristori, Patuanelli “Erogato oltre un miliardo in 12 giorni”

ROMA (ITALPRESS) – "Con il fondo perduto, previsto con il decreto Ristori, abbiamo già erogato oltre un miliardo soltanto dell'ultima tranche del 28 ottobre, quindi a distanza di 12 giorni oltre un miliardo di contributi a fondo perduto alle imprese in difficoltà". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, rispondendo al question time in Senato. "Stiamo lavorando per ampliare l'arco temporale dell'ecobonus al 110%" ha aggiunto "e penso che anche nuovi interventi possano essere introdotti". (ITALPRESS). ror/mgg/red 12-Nov-20 11:08

