In nove mesi crescono i premi Zurich

MILANO (ITALPRESS) – Nei primi nove mesi del 2020 i premi lordi sottoscritti del ramo danni del gruppo Zurich sono aumentati del 3% a cambi costanti, con una forte crescita del commercial insurance e un ulteriore miglioramento dei tassi. Si è registrata la ripresa delle vendite della nuova produzione Vita nel terzo trimestre, con APE in crescita del 7% a cambi costanti. Le vendite APE da inizio anno sono diminuite dell'8% a cambi costanti. I premi lordi sottoscritti di Farmers Exchanges sono in calo del 3%. La posizione patrimoniale è solida, con l'indice Z-ECM stimato pari al 110% al 30 settembre 2020, Swiss Solvency Test ratio pari al 193% al 30 settembre 2020. I sinistri P&C relativi a COVID-19, al netto della riduzione della frequenza dei sinistri, sono rimasti invariati a circa 450 milioni di dollari al 30 settembre 2020. Le priorità rimangono il supporto ai clienti e il benessere dei colleghi in un contesto difficile per motivi di salute pubblica ed economici, e l'esecuzione della strategia incentrata sul cliente. "Nel corso del terzo trimestre, il Gruppo ha continuato a gestire con successo le sfide senza precedenti poste dal COVID-19, la recessione globale e un numero record di uragani che si sono abbattuti sugli Stati Uniti. La nostra priorità rimane il supporto ai nostri clienti e la sicurezza e il benessere dei nostri colleghi, mentre continuiamo a implementare la nostra strategia incentrata sul cliente", ha dichiarato il Group Chief Financial Officer, George Quinn. "La crescita della nostra divisione commercial – aggiunge – è rimasta solida, con un ulteriore miglioramento dei prezzi e delle performance. Il nostro business vita ha visto un ritorno alla crescita nel terzo trimestre, nonostante le continue sfide per i canali fisici di distribuzione, mentre Farmers ha proseguito nella sua strategia per migliorare la crescita". "Nel corso dei nove mesi – aggiunge- il Gruppo ha continuato a dimostrare la sua capacità di resilienza e solidità finanziaria, con un miglioramento della posizione patrimoniale rilevata dall'indice Z-ECM nel corso del trimestre". (ITALPRESS). mgg/com 12-Nov-20 11:31

