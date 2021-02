RACCONTI NELLA RETE E AIDR PREMIANO I GIOVANI TALENTI

Il piccolo Davide è il vincitore della Sezione “Giovani scrittori” edizione 2020 del Premio letterario Racconti nella Rete, kermesse nata da una un’idea del giornalista Demetrio Brandi e collegata al Festival letterario “LuccAutori.

Il giovanissimo scrittore è stato premiato da Gianfranco Ossino, ingegnere e responsabile dell’Osservatorio per la digitalizzazione di Aidr, partner per il terzo anno consecutivo del Festival Letterario. L’associazione, da anni impegnata nella promozione della cultura digitale ha aderito volentieri al progetto del Festival letterario, con il quale condivide la mission: il web come opportunità, la rete come mezzo di conoscenza.

Il premio ai giovani scrittori in particolare va in questa direzione: spronare i più piccoli a far emergere i propri talenti, grazie alle opportunità che la rete e il web possono offrire, creando uno spazio di confronto e conoscenza, ma anche di diffusione di sapere. Dal forte valore simbolico, il premio assegnato al giovanissimo vincitore del premio letterario: Aidr ha consegnato infatti un tablet fornito dall’azienda

partner VMway, realtà italiana leader del settore informatico, che negli ultimi dieci anni si è imposta nel settore con lo sviluppo di sistemi innovativi di software a sostegno delle aziende.

