Vertical Conquests, la Street Art diventa un documentario

La Street Art si svela in ‘Vertical Conquests’, documentario alla scoperta della nuova generazione di street artist, in uscita dal 13 novembre sulle piattaforme iTunes, Chili, Google e Microsoft, distribuito da 102 Distribution

Uscirà domani 13 novembre, distribuito da 102 Distribution, sulle piattaforme iTunes, Chili, Google e Microsoft il documentario ‘Vertical Conquests‘, diretto da Rosa Chiara Scaglione, entusiasmante viaggio alla scoperta della terza generazione degli street artists più importanti del panorama mondiale, dopo i pionieri come Jeff Aerosol e il più noto Banksy. Il documentario, che vede la presenza di nomi noti che formano la nuova avanguardia artistica della Street art mondiale come Borondo, Gaia, Sten & Lex, Mentalgassi, Jeff Aerosol, Rero, Sbagliato, Hyuro, DALEast, Faith47 e Sam3, illustra con precisione le opere dei tanti giovani talenti sparsi in tutto il mondo e analizza le diverse forme della street art, per presentarla al pubblico come un grande movimento globale, sociologico, culturale e organizzativo.

Il film, infatti, rompe i tanti pregiudizi sul fatto che gli street artists non siano solo semplici graffittari che imbrattano muri, ma dei veri e propri comunicatori che utilizzano questa forma d’arte per mandare dei precisi messaggi. Lo spettatore verrà messo a contatto non solo con la realtà degli artisti, ma anche di tutte le persone che ne fanno parte, come organizzatori di festival, blogger, galleristi e direttori di musei, a testimonianza della grande versatilità della Street Art, un’arte contemporanea a tutto tondo, protagonista dei più grandi musei del mondo. La produzione dell’opera è delle società produttrici Event Horizon, Stemo Production e la MV Pictures.

102 DISTRIBUTION è una società italiana di distribuzione e produzione cinematografica, con sede a Roma, che si occupa di acquisire e produrre opere cinematografiche al fine di sfruttarne i diritti in tutti i canali di distribuzione: cinema, home video, televisione e new media. La linea editoriale di 102 DISTRIBUTION si focalizza principalmente su prodotti internazionali di qualità, documentari, classici americani, europei e sud americani, action-movie, family e film indipendenti.

