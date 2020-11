Coronavirus, record donatori plasma iperimmune al Garibaldi di Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Record di affluenza di donatori di plasma iperimmune all'ospedale Garibaldi di Catania. Nelle ultime 24 ore, a poche ore dalla titolazione ufficiale arrivata dal Policlinico San Matteo di Pavia, sono stati più di cento i donatori arrivati presso l'unità operativa di Medicina Trasfusionale del Garibaldi Centro, diretta da Santi Sciacca. L'importante affluenza di donatori ha permesso al Garibaldi di soddisfare le richieste di plasma iperimmune arrivate anche dall'Asp di Siracusa e dal Policlinico di Catania. L'utilizzazione del plasma sta fornendo un significativo contributo alle attività di cura del Covid in quei pazienti con sintomatologia particolarmente grave, di cui arrivano le prime buone notizie sull'evidente miglioramento delle condizioni di salute dei soggetti trasfusi. "Ovviamente – sottolinea Sciacca – serve non fermarsi. Invito, quindi, chi è guarito dal Covid, e in particolare chi si è da poco negativizzato, a donare il proprio plasma, venendoci a trovare al Garibaldi di Piazza Santa Maria di Gesù". (ITALPRESS). vbo/com 16-Nov-20 13:08

