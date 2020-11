Ambiente, BAT e Marevivo insieme contro i mozziconi di sigarette

ROMA (ITALPRESS) – Gettare un mozzicone di sigaretta a terra è un gesto tanto incivile quando dannoso per l'ambiente ma troppo spesso non viene sanzionato, come previsto dalla legge, e neanche punito socialmente. Per questo la British American Tobacco, insieme a Marevivo, ha avviato da questa estate a Sorrento una campagna di sensibilizzazione con il triplice scopo di sensibilizzare i consumatori sul tema del danno ambientale, distribuire posaceneri portatili e invitare le amministrazioni locali a prendere provvedimenti. Messi uno sopra l'altro, i mozziconi dispersi nell'ambiente raggiungevano un'altezza di 10.415 metri, superiore a quella dell'Everest. Dopo poche settimane dall'avvio della campagna gli effetti sono già stati tangibili tant'è che la "montagna" di mozziconi si è ridotta del 69% raggiungendo i 3.094 metri. Questo è solo uno dei risultati raggiunti da "Piccoli gesti, grandi crimini", la campagna nazionale partita lo scorso 23 luglio da Sorrento, località che è stata scelta come Comune "pilota" per la prima tappa di un progetto che nel prossimo futuro sarà esteso anche ad altre città italiane. L'iniziativa ha voluto ricordare come ogni anno nel mondo 4,5 trilioni di mozziconi finiscono nell'ambiente per colpa di un gesto che viene fatto con disattenzione, che diventa un crimine per l'ambiente perché lo danneggia, rilasciando innumerevoli sostanze inquinanti, e che porta le sigarette ad essere il rifiuto più presente sulle spiagge di tutto il mondo. La campagna quindi si è posta tre obiettivi fondamentali: sensibilizzare ed educare i cittadini sul tema del rispetto ambientale e delle conseguenze di comportamenti sbagliati; contrastare concretamente l'abbandono dei mozziconi attraverso il corretto posizionamento in città di cestini con porta mozziconi e la distribuzione di posacenere tascabili ai cittadini, nonché sensibilizzare le istituzioni locali ad applicare le sanzioni previste dalla legge per chi getta a terra piccoli rifiuti. "Se non smaltiti correttamente i mozziconi di sigaretta rappresentano un danno enorme per l'ambiente: sono i rifiuti più frequenti sulle spiagge, rilasciano sostanze nocive nel mare, il loro filtro non è biodegradabile, si sminuzza in microplastiche e rimane in mare per sempre", ha detto Raffaella Giugni, responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. "I risultati di questa prima tappa sono incoraggianti: nell'area di Sorrento durante la campagna abbiamo ottenuto una riduzione complessiva dei mozziconi nell'ambiente pari al 69%. Se tutti i comuni italiani aderissero al nostro appello, e se le persone si impegnassero a smaltire correttamente questo rifiuto, risparmieremmo all'ambiente non solo marino un ulteriore aggravamento delle sue condizioni', ha proseguito. Accanto alla campagna di sensibilizzazione, nel caso di Sorrento sono stati distribuiti a cittadini e turisti oltre 4.000 posacenere tascabili e, in accordo con il Comune, sono stati posizionati 50 nuovi cestini con posacenere incorporato. Contestualmente, sono stati organizzati degli interventi ad alto impatto visivo tra cui una campagna advertising e l'installazione di una vera e propria «scena del crimine» in cui, accanto alle vittime, raffigurate da sagome di pesci, tartarughe e stelle marine, è stata posta la riproduzione di un mozzicone gigante, simbolica arma del delitto, una installazione presente anche a Roma, a piazza delle Cinque Lune accanto a Palazzo Madama. "Siamo orgogliosi di avere tra i nostri obiettivi la riduzione dell'impatto della nostra attività sull'ambiente, come dimostra l'inserimento di BAT, l'unica azienda del suo settore, nel prestigioso Dow Jones Sustainability Index per il 19° anno consecutivo – ha spiegato Roberta Palazzetti, presidente e AD di British American Tobacco Italia -. "Piccoli gesti, grandi crimini" è una campagna di sensibilizzazione basata sulla corretta informazione ed educazione dei fumatori, sul potenziamento dei punti di raccolta e la fornitura di posacenere portatili per agevolare comportamenti virtuosi e sulla necessità di intensificare le attività di controllo e le sanzioni da parte dell'autorità pubblica". "E' indispensabile – ha sottolineato la Palazzetti – un'azione congiunta pubblico-privata che unisca aziende, istituzioni e cittadini per la tutela dell'ambiente e che funga da deterrente rispetto a comportamenti scorretti. Siamo pronti a fare la nostra parte e auspichiamo l'avvio di un dialogo fra Istituzioni e Industria basato su collaborazione, ascolto reciproco e analisi di dati oggettivi, che porti all'adozione di soluzioni efficaci e bilanciate per un recepimento condiviso e sostenibile della Direttiva SUP (single use plastics), a tutela di una filiera e un prodotto di cui l'80% del prezzo viene già incamerato dallo Stato sotto forma di tasse. Il successo di Sorrento dimostra che questa sinergia virtuosa è possibile e siamo fin da ora a disposizione del Ministero dell'Ambiente per avviare un confronto proficuo". La società Altran, in collaborazione con Penisolaverde del Comune di Sorrento, si è occupata di monitorare il quantitativo di mozziconi correttamente conferiti dai fumatori, raccogliendo dati quantitativi e qualitativi prima e dopo la campagna. (ITALPRESS). mac/sat/red 17-Nov-20 14:41

