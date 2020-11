Elisabetta Gregoraci al GF Vip: «Flavio Briatore mi ha chiesto di risposarlo»

Non sono più una coppia, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ma non hanno mai smesso di essere una famiglia, tanto che qualcosa, forse, potrebbe cambiare ancora. A farlo intendere è stata la stessa Elisabetta, che in queste settimane sta partecipando al Grande Fratello Vip5: «Noi ci siamo lasciati da tre anni, è stato come ai vecchi tempi. Passando del tempo insieme un giorno mi ha detto: “Guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia. Ti amo ancora, dovremmo risposarci“. È andata così, è stata una cosa bellissima», ha rivelato la showgirl all’amica Silvia Salemi, anche lei nella casa più spiata d’Italia.

La proposta è arrivata durante il primo lockdown, quando i due hanno trascorso più tempo insieme del solito, soprattutto per via del figlio, Nathan Falco, 10 anni. «Il fatto è che non siamo riusciti a risolvere delle cose che dopo 13 anni ci hanno portato alla rottura. Ho paura di far peggio», ha continuato la Gregoraci, senza indugiare troppo sui dettagli delle incomprensioni con l’ex. Da quando è entrata nella casa del GF Vip5, Elisabetta Gregoraci ha raccontato spesso di sé e della sua storia più importante. «Briatore è molto possessivo, per lui sono ancora sua», aveva detto all’inizio di novembre, lasciando intendere anche la presenza di un accordo che le impedirebbe di avere altre storie prima che siano trascorsi tre anni dal divorzio: «Ognuno di voi è libero di avere altre relazioni senza rotture di palle…», un’altra sua frase all’interno della casa.

Nel frattempo, la Gregoraci ha frequentato un altro uomo, Francesco Bertuzzi, ma senza mai rendere pubblica la relazione. Nella casa, invece, si è molto avvicinata a Pierpaolo Petrelli, ex velino e tentatore di Temptation Island Vip.

