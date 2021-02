Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti: basta incidenti, subito un piano di sicurezza per trasporto e logistica

Riuscito lo sciopero indetto per la fine di ogni turno di lavoro proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, per protestare contro l’incidente mortale presso la filiale Fedex Tnt di Napoli. A rimanerne vittima un addetto alla manutenzione delle infrastrutture delle filiali, rimasto schiacciato da una motrice. In primo luogo i sindacati rivolgono, “un sentito e profondo cordoglio alla famiglia”. Nel documento sollevano critiche e sollecitano provvedimenti.



“È inaccettabile che nel nostro paese si continui a morire di lavoro e per il lavoro”, scrivono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, “Da tempo ormai poniamo con forza a Fedex di implementare in primo luogo la cultura della prevenzione e sicurezza sul lavoro ad ogni livello e soprattutto, in modo particolare, coinvolgendo tutte le imprese che svolgono attività esternalizzate e date in appalto. È giunto il momento di aprire un serio e decisivo percorso per internalizzare i processi lavorativi che devono essere eseguiti in maniera diretta da Fedex”. I sindacati chiedono in tempi brevi incontri e decisioni concrete a tutela della sicurezza, dell’ambiente di lavoro, temi che saranno discussi in più assemblee.

“Per sollecitare ulteriormente l’azienda affinché il tema della sicurezza diventi la priorità degli impegni”, scrivono infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, “abbiamo richiesto la convocazione di una riunione urgente, anche con la partecipazione del comitato aziendale per la sicurezza, in cui intendiamo chiedere all’azienda di avviare una campagna straordinaria su salute e sicurezza, concertata con i rappresentanti del personale, che dovrà coinvolgere tutti i posti di lavoro”. Infine la proclamazione dello sciopero.

“Intanto”, affermano i sindacati, “abbiamo indetto lo stato di agitazione di tutte le lavoratrici ed i lavoratori, diretti ed indiretti e 2 ore di sciopero a fine di ogni turno di lavoro”.

