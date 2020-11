Covid, Conte “Non possiamo consentire vacanze sulla neve”

ROMA (ITALPRESS) – "Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo cosi' a fine mese non avremo piu' zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile. Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto ma tutto cio' che ruota attorno alle vacanze sulla nave è incontrollabile. E con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire vacanze sulla neve, non possiamo permettercelo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Quanto al vaccino, "non c'è un orientamento per l'obbligo, ma lo raccomandiamo. L'obbligo è scelta forte. Io lo farò senz'altro perchè quando sarà ammesso sarà sicuro e testato – ha aggiunto Conte -. Sarà disponibile prima per le categorie vulnerabili ed esposte. Penso che il vaccino ci sarà da fine gennaio". In merito alle scuole, Conte ha assicurato che "cercheremo di aprire le scuole prima di Natale. Stiamo lavorando per questo". (ITALPRESS). fsc/com 23-Nov-20 20:56

