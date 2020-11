EUROMA2 PRESENTA L’ANTEPRIMA DELLA MOSTRA “NEL MONDO DI SANDOKAN”

Euroma2, in collaborazione con il Muciv, propone l’anticipazione della mostra-evento che sarà allestita al Museo delle Civiltà dell’EUR nel 2021, dal titolo: “Nel mondo di Sandokan. Tributo a Emilio Salgari”.

La sezione esposta all’interno del Centro Commerciale Euroma2 a partire da metà novembre, è dedicata interamente alla cultura indo – malese a cui apparteneva la figura di Sandokan, la “Tigre della Malesia”, il personaggio nato dalla penna del celebre scrittore di romanzi d’avventura Emilio Salgari, che ha poi dato vita alla fortunata serie tv RAI degli anni ’70, con protagonista Kabir Bedi.

La mostra si compone di una serie di pannelli espositivi che mostrano e spiegano il prezioso materiale etnografico: una carrellata di immagini e descrizioni delle armi e strumenti utilizzati all’epoca accompagna la passeggiata del pubblico nella Galleria al piano terra.

La collezione di oggetti della tribù Dayak del Borneo malese, ritratti in foto inedite, esposte ad Euroma2, proviene dal secondo rajah bianco di Sarawak, Sir Charles Brooke, che ne fece dono al Re d’Italia nel 1898, poi trasmessa al Regio Museo Preistorico Etnografico Pigorini. Una mostra straordinaria, quella che verrà presentata al Muciv nel 2021, anticipata dal percorso a tappe ricreato ad Euroma2, volto a restituire la conoscenza di culture ormai scomparse e ricreare l’atmosfera di un’epoca, tra fine ’800 e inizi ‘900, che vide Emilio Salgari tra i suoi maggiori protagonisti.

Oltre 400 oggetti saranno presentati in mostra al Muciv, per permettere un’accurata ricostruzione dei contesti raccontati da Salgari: kris, parang, scudi, sumpitan, modelli ottocenteschi di imbarcazioni e di abitazioni, copricapi, maschere, figure di antenati, strumenti musicali e tanto altro. Un evento ideato per celebrare anche nella Capitale la figura del celebre scrittore veronese, inventore di storie e imprese fantastiche e mirabolanti, ambientate in luoghi così lontani da noi e ricchi di mistero.

Con la mostra dedicata al mondo di Sandokan, Euroma2 prosegue con la sua importante collaborazione con il Muciv e nel suo impegno nella realizzazione di iniziative a carattere sociale e culturale.

