AIDR si arricchisce di nuovi “Soci Onorari e componenti del Centro Studi”

Nicastri, presidente Aidr: il Paese potrà ripartire solo se tutti insieme ci faremo carico, come sistema, delle complessità e problematicità concrete e tangibili effetto del coronavirus

Il network a sostegno delle imprese, della pubblica amministrazione e dei professionisti nella diffusione della cultura digitale si arricchisce. L’associazione Aidr si appresta a chiudere il 2020 con il preziosissimo ingresso di una rosa di personalità, nominati Soci Onorari e componenti del Centro Studi (https://www.aidr.it/soci-onorari/). I nuovi componenti offriranno il loro contributo nel perseguimento delle finalità di Italia Digital Revolution.

Si tratta di: Sergio Ferdinandi, Dirigente Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Tedeschi, Head of Corporate & Mktg Communication – CANON Italia S.p.A., Luca Attias, Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ermenegilda Siniscalchi, Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Antonio Scino, Avvocato dello Stato, Camillo Odio, Dirigente Ministero dello Sviluppo Economico, Vincenzo Pensa, Responsabile Transizione Digitale Direzione Sistemi Informativi e Innovazione dell’Automobile Club d’Italia (ACI), Gennaro Niglio, Direttore Sviluppo e Innovazione del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), Cosimo Comella, Dirigente del Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica del Garante per la protezione dei dati personali, Vincenzo Loia, Rettore dell’Università di Salerno, Domenico De Masi, sociologo e professore emerito dell’Università degli Studi La Sapienza e Giuseppe Fontana, Avvocato e Presidente Associazione Forense per l’Europa.

“Questa nuova e spontanea iniziativa – ha dichiarato Mauro Nicastri, presidente Aidr – è nata per mantenere stabili rapporti di amicizia con personalità che negli anni ci hanno pregiato della loro partecipazione alle nostre iniziative contribuendo operativamente a sostenere la mission dell’associazione con il solo obiettivo di diffondere i contenuti presenti nel programma dell’Agenda Digitale Europea e dell’Agenda Digitale Italiana e promuovere e favorire lo sviluppo della cultura e dell’economia digitale”.

I nuovi soci onorari entrano a far parte del gruppo di personalità nominate nel 2019: Graziano Di Pasqua, dirigente scolastico, Amedeo Scornaienchi, ex dirigente ENEL, Gaetano Scazzeri, Generale della Guardia di Finanza, Mario Nobile, Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Trasporti, Renato Loiero, Consigliere Parlamentare del Senato della Repubblica, Mons. Gianfranco Girotti, reggente emerito della Penitenzieria Apostolica, Flavia Marzano, docente ed esperta ICT e Vincenzo Scotti, già ministro in diversi governi e fondatore e presidente della Link Campus University.

“Accogliamo con particolare riconoscenza i soci onorari – sottolinea il presidente di Aidr Mauro Nicastri – il cui impegno sarà ancora più determinante rispetto al momento particolarmente delicato che stiamo vivendo. La pandemia ha stravolto la nostra quotidianità, il digitale si è imposto di fatto, facendo emergere potenzialità e gap legati all’uso delle nuove tecnologie. Nello spirito di servizio e di divulgazione, con cui è nata la nostra associazione, e grazie al prezioso contributo di tutti i membri, ciascuno con le proprie professionalità, continueremo ad offrire spunti di riflessione e analisi, lanciando delle proposte concrete a beneficio di tutto il Paese”.

