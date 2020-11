ROMA (ITALPRESS) – Domani arriva in radio e negli store digitali "September", il duetto speciale di Sting & Zucchero. Scritto e registrato da Sting insieme a Zucchero, il brano a due voci "September" sarà contenuto nell'album "D.O.C. Deluxe" di Zucchero, in uscita l'11 dicembre in formato doppio cd, triplo vinile colorato, digitale e, solo in esclusiva per Amazon, in formato triplo vinile nero autografato (edizione limitata). (ITALPRESS). mgg/com 26-Nov-20 18:54

