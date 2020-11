Coronavirus, lieve calo positivi e meno ricoveri in intensive

ROMA (ITALPRESS) – Lieve calo dei contagi in Italia. Secondo i dati forniti dal Bollettino del ministero della Salute sono 28.352 i nuovi casi di sogetti positivi (ieri erano stati 29.003). Crescono invece, anche se di poco, i deceduti: oggi si registrano infatti 827 morti. La buona notizia arriva però leggendo i dati degli attualmente positivi che scendono di 7.952 unità segnando il numero complessivo di 787.893. Boom di guariti: 35.467 in 24 ore. Le buone notizie si evidenziano anche sul fronte ospedaliero: calano i ricoverati che passano dai 34.038 di ieri ai 33.684 di oggi (-354). Idem per le terapie intensive, con una flessione di 64 pazienti portando il numero totale a 3.782 ricoverati. In isolamento domiciliare si trovano in 750.427. I tamponi processati sono stati 222.803. Per quanto riguarda il contagio nelle singole regioni, la Lombardia è quella con il maggiore numero di contagi (5.389), seguita da Veneto (3.418) e Piemonte (3.149). (ITALPRESS). tai/ads/red 27-Nov-20 17:25

