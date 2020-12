Oroscopo di Natale e capodanno: segni fortunati e consigli alle coppie

ARIETE Passerete delle vacanze di Natale meravigliose con il partner, se l’avete, se invece siete single (felicemente o meno) avrete l’occasione di passare sopra vecchi rancori con la famiglia e trascorrere una festa serena seppur in formato ridotto causa lockdown. Ma per passare da “single” a “impegnate”, il passo sarà breve: aspettate il nuovo anno! Il Natale vi porterà anche qualche bella notizia in campo lavorativo, dove avrete l’occasione di rafforzare la vostra posizione (che sia con una professione o con una mansione più gratificante nel vostro attuale posto di lavoro), aumentando di qualche punto la vostra autostima.

TORO Le feste porteranno una ventata di freschezza nelle vostre vite, anche se persisteranno alcune incomprensioni con il partner. Verso metà mese, infatti, sarai protagonista di una scenata di gelosia perché il tuo partner “concede” qualche attenzione di troppo nei confronti di una o più persone, aspetto che ti fa imbufalire tantissimo e lui lo sa! Per quanto riguarda invece la questione lavorativa, avrai la possibilità di metterti in mostra nel tuo ambiente di lavoro. Hai le capacità giuste per essere leader, ma ti manca un po’ di quell’esibizionismo ed egocentrismo che nella professione aiutano tanto. Comunque sia, le doti non ti mancano e saprai portare a termine un progetto molto valido. Le questioni economiche zoppicano un po’, questo mese gli introiti copriranno a stento delle grosse spese che ti ritroverai a sostenere.

GEMELLI Sappiate che le stelle vi riservano qualche novità ma anche un piccolo problemino. Innanzitutto tranquillizzatevi per quanto riguarda la sfera affettiva: verso il 15 del mese avrete l’occasione di rafforzare il legame con il partner oppure, se siete single, gli amici vi permetteranno di conoscere una persona con la quale si instaurerà un grande feeling. Anche dal punto di vista del sex appeal sarete molto appetibili e una persana matura vi metterà gli occhi addosso. Giocaci solo se sei senza un compagno o una compagna, perché il tuo scherzare potrebbe scatenare delle inutili gelosie.

CANCRO Sempre in fermento quando si parla di amore e famiglia, queste feste natalizie ti riserveranno un mucchio di sorprese. L’atmosfera sarà quella giusta per mettere in cantiere un bebè. Non potrai fare a meno di dedicare ai sentimenti tutte le tue energie. Manca un po’ di fortuna dal punto di vista lavorativo perché per le prossime due settimane dovrai vedertela con commesse e dispense molto, molto impegnative. Tutto si riverserà su di te e dovrai essere abile a non lasciarti sopraffare dagli eventi. Soldi e salute, invece, per fortuna non ti mancheranno. il 23 e il 24 saranno due giorni ricchissimi di amore e denaro, oltre che di tempo da spendere in famiglia.

LEONE L’oroscopo di Natale del Leone sarà caratterizzato da alti e bassi. Mentre in amore tutto procederà perfettamente, avrai alcuni disguidi sul lavoro che ti impediranno di trascorrere delle giornate serene. Per fortuna questo periodo durerà solo una decina di giorni perché dopo la situazione migliorerà (oppure, più semplicemente, ti adatterai alle circostanze). Se sei in attesa di conoscere il destino del tuo contratto a termine, molto probabilmente dovrai aspettarti una porta in faccia. Raccogli le idee, la pazienza e con caparbietà riprendi la ricerca di un altro posto di lavoro. Le capacità le hai, la volontà pure, non disperare. Per fortuna la salute e i soldi ti accompagneranno in questo periodo pre-festivo.

VERGINE Questo Natale potreste passare molte ore piacevoli. Certo, le difficoltà non mancheranno, ma si tratterà pur sempre di sfavori effimeri. In particolare sul lavoro da metà mese in poi sarà una festa: meno stress, più tempo da passare in sintonia coi colleghi. La situazione potrebbe essere invece critica sul versante delle amicizie. A causa di polemiche o malintesi potrai venire alle parole con una persona a te molto cara, la quale non la penserà esattamente come te circa alcuni aspetti dimostrandotelo con poco tatto. Chiarisciti in maniera pacifista, in fondo, a lui o lei tieni molto.

BILANCIA Il Natale 2020 sembra essere ricco di contrasti. Le vostre vacanze natalizie inizieranno un po’ in sordina: ricche di entusiasmo ma smorzato da eventi sentimentali poco favorevoli. Le litigate e le incomprensioni con il partner regneranno fino al 23 sera, dopodiché l’atmosfera si farà decisamente meno torbida. Sul fronte lavorativo, invece, dalla metà di dicembre avrete la possibilità di inanellare una serie di successi che vi renderanno molto orgogliosi di voi stessi, alla faccia delle turbolenze in campo amoroso.

SCORPIONE Le feste di Natale le trascorrerete all’insegna dell’armonia e dell’allegria casalinga, specie se siete sposati e con figli. Le brutte situazioni vissute in passato andranno a diradarsi per effetto dell’atmosfera festaiola e, fino al 27, problemi non ce ne saranno. Dal 28 in poi potrebbero sorgere un paio di discussioni con il partner per come affrontare il nuovo anno ma niente di insormontabile. Il rapporto con il resto della famiglia sarà idilliaco.

SAGITTARIO Questo è stato un anno dedicato alla maturazione, alla consapevolezza dell’importanza della tua storia d’amore nonostante lockdown e quarantene. Il Natale 2020, dunque, lo trascorrerai con grande spirito di partecipazione e con la voglia di stare vicino al partner e alla famiglia, anche se dovrai rinunciare a riunire la famiglia per le note vicende del Covid.. Se fino al 21 dicembre la situazione sembra essere un po’ claudicante, dal 22 potrai iniziare a respirare profumo di festa e aprire il tuo cuore all’ottimismo e all’allegria.

CAPRICORNO Il Natale questa volta non prevede ghiotte novità. Anzi. Dal 22 del corrente mese di dicembre ci saranno alcuni problemi in ambito lavorativo che si ripercuoteranno certamente anche nel 2021. A causa di un tuo collega del team ti ritroverai a fare le corse all’ultimo minuto per evitare una sfuriata da parte dei datori di lavoro. In compenso, però, le giornate di festa saranno per te motivo di successo almeno in ambito famigliare. Avrai la possibilità di ricongiungerti ad un parente con il quale in passato ci sono stati dei dissapori, fai tu il primo passo verso la riconciliazione.

ACQUARIO State attraversando una fase lavorativa molto delicata, segnata principalmente dalla profonda stima che i vostri datori di lavoro ripongono in voi. Un piccolo sbaglio potrebbe essere letale ma, con la vostra abilità, saprete fare tutto al meglio. Risultato: premio di Natale assicurato e tanto relax a fine anno! Ottime notizie anche sul fronte amoroso, se siete impegnati sentimentalmente trascorrerete giorni intensissimi dal 20 dicembre al 1 gennaio, con una notte di fine anno davvero mozzafiato. Se invece siete single, l’occasione sarà ghiotta per farvi “rimorchiare”. Ma senza pretese di nessun tipo!

PESCI Siete preoccupati per la situazione sanitaria, avete paura di incontrare le persone, anche i parenti per il timore di contagiarvi e preferite rinunciare alla convivialità, alla gioia del Natale. Ricercatela nella sfera emotiva. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, fiacche ma concludenti, vi avvierete alla fine dell’anno lasciando sospeso poco o niente. Se vi trovate in difficoltà con le scadenze dell’ultimo minuto non abbiate timore di chiedere aiuto a un collega più esperto.

