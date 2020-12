Ficarra e Picone addio a ‘Striscia’: la reazione di Antonio Ricci

Lo hanno annunciato loro stessi qualche giorno fa: Salvatore Ficarra e Valentino Picone dopo 15 anni non siederanno più dietro al bancone di ‘Striscia la Notizia’. I due comici siciliani, entrambi 49 anni, al Corriere della Sera hanno spiegato il motivo di questa scelta e poi hanno rivelato anche come ha reagito Antonio Ricci, l’ideatore del tg satirico di Canale5, quando ha saputo della loro intenzione.

n un’intervista rilasciata al quotidiano hanno fatto sapere: “Sono trascorsi 15 anni, nel nostro lavoro ogni tanto ci sta di rimescolare le carte. Era venuto il momento. È una scelta ponderata, che non è arrivata all’improvviso. È una decisione che è nata e cresciuta nel tempo, come quando scrivi un film o uno sketch per la televisione. Alla fine ti dimentichi chi ha avuto l’idea o ha cominciato a parlarne. Ne discutevamo tra di noi e poi ha preso sempre più forma, con leggerezza, tranquillità. C’è già un briciolo di nostalgia che ci pervade”.

Condividi!