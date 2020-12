Drink e Cinema: ecco SENTINEL OF LIBERTY (ispirato al personaggio di CAPTAIN AMERICA)

DRINK: SENTINEL OF LIBERTY

(ispirato al personaggio di CAPTAIN AMERICA nel film “Avengers: Endgame”, di Anthony e Joe Russo, 2019)



BARTENDER: la crew de I Maestri del Cocktail

INGREDIENTI:

45 ml Vodka Imperial Gold

Fill di succo di pomodoro condito

Condimento con limone, olive brine, Bbc Sauce, Tabasco Sauce

Bicchiere: tumbler alto

Garnish: fiaccola accesa



PREPARAZIONE:

Condire il pomodoro, unire la Imperial Gold – la vodka premium più venduta in Russia – imbottigliare in vetro e conservare in frigorifero, per 5 o 6 ore, per una sorta di marinatura breve.

ISPIRAZIONE:

Il drink ispirato a Captain America è un twist sul Bloody Mary, che rappresenta la bevuta per antonomasia per gli statunitensi. Richiama il super eroe nel colore (rosso) e in altri dettagli, come una fiaccola accesa che rimanda a quella della Statua della Libertà. Il nome del drink è il soprannome stesso del Cap e il prezzo per berlo è l’attesa…si prepara e si lascia infatti al fresco per qualche ora, un rimando al super eroe che rimase ibernato per 50 anni, prima di risvegliarsi. A realizzare il drink il team de I Maestri del Cocktail, che su La7d nel 2019 hanno realizzato il primo programma sui drink e il travel su un canale nazionale, Drink me out, e che realizzano l’app gratuita Guida BlueBlazer ai Migliori Cocktail Bar d’Italia.

