La pandemia per il Covid ha coinvolto profondamente l’insieme della nostra società esponendo tutti a dei rischi e mutando in modo generalizzato le abitudini dell’intera popolazione. Tuttavia, alcune categorie di soggetti – come gli anziani, i malati e le persone che già prima della crisi vivevano in una situazione di disagio economico e sociale, nonché gli operatori sanitari e sociali – sono state particolarmente colpite sia in termini di perdite di vite umane sia in termini di aggravamento delle condizioni di vita. In un momento come questo emerge quindi l’esigenza di rafforzare i legami di solidarietà con specifica attenzione anche ai rapporti intergenerazionali . Il Covid ha mostrato in particolare quanto la “cultura dello scarto” abbia inciso sugli Anziani , relegati in condizione di solitudine, precarietà e fragilità sanitaria . Molti di loro sono venuti a mancare senza il calore del contatto dei familiari , spesso con il solo conforto del Personale Sanitario che li ha curati ed assistiti con amore e carità , surrogando la Famiglia.

Il Forum Cultura Pace e Vita ETS, ha voluto pertanto promuovere un evento musicale di artisti di ogni generazione in favore degli anziani in difficoltà assistiti dalle Piccole Sorelle dei Poveri di Roma (https://www.psdp.it/case/roma/).

Il Forum Cultura Pace e Vita ETS (http://www.forumcpv.eu/ ), presieduto da Stefano Bani, è una Federazione di Associazioni e persone che riunisce circa cinquanta associazioni del mondo cattolico e del volontariato nell’intento di collaborare con il Vicariato di Roma per promuovere un’anima culturale cristianamente orientata. Il Concerto, intitolato “PER MANO NEL TEMPO – Un concerto on line per un Santo Natale non solo digitale ” sarà organizzato in streaming sabato 19 dicembre 2020, dalle ore 16,30 alle ore 18.30 circa e costituirà l’occasione per il lancio di una raccolta di fondi per il suddetto centro per anziani che proseguirà anche dopo il concerto.

Si può contribuire attraverso la piattaforma GO FUND ME , nome campagna raccolta fondi: Aiutiamo i nostri NONNI a passare un Natale sereno, link : https://gf.me/u/zbkvkq

L’evento potrà essere seguito sulla pagina facebook del Forum https://www.facebook.com/ForumCPV nonché utilizzando il link che sarà pubblicato sul sito del FORUM CPV : http://www.forumcpv.eu/ , e sarà organizzato dal Forum Cultura Pace e Vita ETS con la diretta collaborazione delle seguenti Associazioni e società: Sperimentiamo Arte Musica Teatro (http://lnx.sperimentiamo.it/), Associazione Nazionale Pier Giorgio Frassati (http://www.anpgf.eu/) , Forma Spazi (www.formaspazi.it), Cuore Digitale (www.cuoredigitaleroma.org) , AS.MA.RA onlus (www.asmaraonlus.org ) , Spettacoli di Matematica (www.spettacolidimatematica.it), The International Propeller Clubs (www.propellerclubs.it), SolidarItalia (http://www.solidaritalia.it/). La Direzione Artistica dello spettacolo è stata affidata all’Associazione Sperimentiamo A.M.T. diretta dalla Prof.ssa Loredana Ripepi. L’evento sarà caratterizzato dalla presentazione di brani editi e inediti di musica e recitazione. Interverranno il M° Luca Musolesi, il flautista Christian Pio Nese, il soprano Alessandra Gioia, un trio d’eccezione formato dai maestri Giacomo Cellucci, Loreto Sigismondi e Maurizio Turriziani, il M° Daniele Lombardi, il M° Monica Tenev, il cantante Fabio Fois e l’attrice Mariagabriella Chinè. E’ prevista l’esibizione dei Cori “Voces Angelorum” e “WithUs” diretti dal M° Camilla Di Lorenzo, del coro di voci bianche “Sperimentiamo” diretto dal M° Loredana Ripepi e degli allievi di teatro di Sperimentiamo. La manifestazione si concluderà con un monologo inedito scritto dall’autore Massimo Simonini e interpretato dall’attrice Mariagabriella Chinè.

