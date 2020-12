Il Bando. Vaccinazioni per la Task Force fondo da 500 milioni. Si cercano medici e infermieri. Stipendi da 6.500 a 3 mila euro

È conto alla rovescia per la task force di medici e infermieri per il piano nazionale di vaccinazione. Le Agenzie per il Lavoro interessate al bando avranno tempo per aderire fino al 28 dicembre 2020 alle ore 18. In ballo per pagare medici e infermieri una cifra che supera il mezzo miliardo di euro, il valore dell’appalto è infatti fissato in 534.284.100 euro al lordo di ogni spesa, “onere e/o imposta di legge, ove previsto”.

L’importo è omnicomprensivo e si compone del costo massimo stimato derivante dai Contratti Specifici per il personale, per un periodo massimo di 9 mesi, pari ad euro 508.842.000,00, e dal valore massimo stimato del margine di agenzia spettante alle ApL aggiudicatarie pari ad euro 25.442.100. Questo il

costo del lavoro mensile calcolato per i due profili: medici, infermieri e assistenti sanitari, è stato valutato rispettivamente in 6.538 euro e di 3.077 euro – valori lordi mensili per 13 mensilità -. L’avviso, specifica il Commissario straordinario, è rivolto a cittadini italiani, UE ed extra UE. Potranno aderire anche i medici pensionati.

“Se fossimo in guerra sarebbe una sorta di “chiamata alle armi”, ha commentato il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, “Per dirla meglio è un richiamo accorato alla responsabilità e alla solidarietà da parte di quei cittadini italiani che possono aiutarci ad effettuare la più grande campagna di vaccinazione di massa degli ultimi decenni con efficacia e tempestività”.

Il Commissario straordinario, inoltre, ha reso noto che gli operatori sanitari interessati potranno inviare la loro candidatura per via telematica sul sito del Governo a partire dal 16 dicembre prossimo all’indirizzo http://www.governo.it/it/ dipartimenti/commissario- straordinario-lemergenza- covid-19/cscovid19-bandi/14487 .

Le offerte possono essere presentate unicamente online attraverso il portale https://ingate.invitalia.it.

