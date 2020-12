Governo, D’Incà “Avanti con Conte, a Renzi dico di correre insieme”

ROMA (ITALPRESS) – "Qualsiasi tipo di polemica deve essere messa da parte: troviamoci, parliamo, vanno benissimo i confronti a cui abbiamo detto subito di sì. Chiaritevi, perché per il M5S è tutto chiaro: si continua con Conte. Chiaritevi e si riparta con slancio, perché il 2021 è l'anno di rilancio del nostro Paese". Così a Start, su Sky TG24 il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. "Matteo Renzi pone delle problematiche che vanno ascoltate. Se devo chiedere delle cose a Renzi direi che in questo momento non c'è bisogno di fare polemica ma di correre insieme", ha aggiunto. "Vedo spesso nelle immagini che va a correre, è una persona che fa chilometri, è veloce, ci può aiutare a correre ancora di più e fare chilometri insieme. Il Paese ne ha bisogno, alla fine ne usciremo tutti quanti rafforzati", ha aggiunto. (ITALPRESS). ads/com 16-Dic-20 10:49

