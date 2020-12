Metrò, esce il nuovo singolo dei Primavera

Si chiama Metrò ed è il nuovo singolo dei Primavera, la pop band romana composta da Niccolò, Michele e Fra.

Il brano, in uscita oggi, 21 dicembre, in tutti i digital store per Edamame Records, nuova etichetta indipendente della Capitale, è il loro terzo singolo e racconta la storia di chi, pur raggiungendo sempre obiettivi ambiziosi, non si adagia ma cerca di fare sempre meglio superando i propri limiti.

“E’ una canzone che nasce in questo mondo, in questo periodo, in questo momento così complicato. Volevamo lanciare un segnale di resistenza, di rinascita e di coraggio e pensiamo di esserci riusciti. Perché la musica è una cura e Metrò serve come il latte freddo nell’English tea” spiega il frontman Niccolò Silvestri.

I Primavera nascono fra i banchi di scuola e i banconi dei bar di Roma Nord, dove il loro progetto musicale ha preso vita. Distribuiti da Artist First (Gazzelle, Diodato, Arisa, Coez) il terzetto si è subito fatto notare e apprezzare per il suo sound pop britannico anni ’90 nelle vene.

