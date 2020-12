Assoprevidenza, entra European Brokers Assicurazioni

Pensioni e assistenza sanitaria: le iniziative per la diffusione della tutela complementare

European Brokers Assicurazioni entra a far parte del Club dei Partner di Assoprevidenza, un selezionato gruppo di sostenitori dell’Associazione nel suo impegno per la diffusione della cultura previdenziale e della tutela complementare in Italia, sia nel campo pensionistico e dell’assistenza sanitaria che della non autosufficienza.

Dinamica società di intermediazione assicurativa, European Brokers Assicurazioni opera sul mercato europeo in diversi settori e per diversi target. Riunisce attorno al proprio brand un gruppo di aziende, ciascuna con una expertise consolidata in un settore specifico. Offre servizi e consulenza specializzata su tutti i rami assicurativi. Orientata all’innovazione e alla personalizzazione del prodotto assicurativo, utilizza nuovi modelli di business, tecniche avanzate di gestione del rischio e strumenti digitali. Opera in Italia e all’estero anche tramite una rete di partner.

ASSOPREVIDENZA

Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza e l’assistenza complementare, è un’entità priva di fini di lucro che, quale Centro tecnico nazionale di previdenza e assistenza complementare, da quasi trent’anni è fortemente impegnata, nella diffusione di un’adeguata “cultura previdenziale generale”, presupposto fondamentale per lo sviluppo di un moderno sistema di welfare, in grado di rispondere ai nuovi bisogni dei lavoratori e, più in generale, dei cittadini. Essa ha per scopo primario lo sviluppo della tutela complementare in Italia, sia in campo pensionistico e dell’assistenza sanitaria, sia in quello della non autosufficienza.

L’Associazione conta tra i propri aderenti, quali Associati ordinari, circa un centinaio tra i regimi di secondo pilastro esistenti nel Paese, nonché vari operatori dei servizi per il comparto, in veste di Soci osservatori e un selezionato gruppo di sostenitori, partecipanti a un apposito Club.

Nell’espletamento del proprio ruolo istituzionale, Assoprevidenza organizza, fra l’altro, convegni ed eventi di carattere seminariale, volti a stimolare il dibattito sulle tematiche di attualità per il comparto. Tra queste ultime, risultano sempre più significative le questioni connesse agli investimenti degli attivi patrimoniali delle forme complementari.

