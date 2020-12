Sanchez attore nel film “My Hero Alexis”, anteprima al festival Giffoni

ROMA (ITALPRESS) – E' stato un successo al Giffoni Film Festival "My hero Alexis" ("Mi amigo Alexis"), il film cileno che vede il debutto di Alexis Sanchez come attore. Il lungometraggio, mostrato in anteprima italiana a 300 giovani giurati del Festival, ha conquistato i ragazzi di Elements+10 (sezione riservata alla visione della pellicola). Una storia di calcio ma anche di miseria e tenacia nel perseguire i propri sogni, con la periferia povera del Cile sullo sfondo, che ha acceso un lungo dibattito alla fine della proiezione. Dai produttori di 'Una mujer fantastica', premio Oscar come migliore pellicola in lingua straniera nel 2018, la storia racconta di Tito, 12 anni, che ha la passione del calcio e per caso realizza il sogno di ogni bambino: incontrare il suo idolo Alexis Sánchez. L'inaspettata amicizia tra il ragazzo e il calciatore insegna qualcosa ad entrambi: Tito scopre qual è la sua vera strada nella vita e Alexis ritrova i luoghi e le storie della sua infanzia che gli ricordano il motivo per cui ama il calcio. "Penso che le persone saranno sorprese di come recita Alexis", ha commentato il regista Alejandro Fernández Almendras. (ITALPRESS). mgg/com 28-Dic-20 18:44

Condividi!