Oroscopo del 2021: le previsioni di Paolo Fox per l’anno nuovo

Sta iniziando il nuovo anno che tutti sperano migliore del 2020, che contro tutte le previsioni si è rivelato drammatico. Come sarà il 2021? Prova a svelarcelo l’astrologo Paolo Fox con le previsioni estratte da “L’Oroscopo 2021” edito da Cairo e acquistabile in libreria.

Ariete: Il 2021 sarà un anno positivo per l’Ariete, soprattutto perché potrà rimettere ordine nella propria vita e ricostruire molte cose. Ci saranno mesi molto importanti dal punto di vista sia sentimentale che professionale con la possibilità di fare progetti per il futuro. Ci vorrà molta pazienza per riuscire a mettere tutti i tasselli al posto giusto, ma questo segno sarà contraddistinto da molta forza e determinazione, al punto da tenere duro e superare brillantemente tutti gli ostacoli.

Toro: Il 2021 si dividerà in due parti: la prima, almeno fino a giugno, non vedrà grandi cambiamenti, mentre nella seconda saranno tante le novità. Potrete decidere di cambiare lavoro, prenderete finalmente una decisione certa in merito ad una relazione. Sarete alla ricerca di conferme e certezze, non vorrete vivere più nella precarietà e non sarete neanche più disposti a tenere in piedi situazioni ambigue. Cercherete la chiarezza e vi libererete anche di tanti pesi che nel 2020 vi hanno penalizzato eccessivamente.

Gemelli: Il 2020 è stato un anno di grande confusione, adesso vi attende un periodo di grande chiarezza. Le possibilità per progredire in ogni campo non vi mancheranno, ma sarà specialmente l’ambito sentimentale quello più fruttuoso. Chi ha dovuto affrontare una separazione ritroverà l’amore e inizierà una nuova storia con una persona interessante. Il 2021 sarà anche un anno ideale per le coppie che desiderano sposarsi e fare figli. Sarà molto importante non lasciarsi troppo spaventare da novità improvvise ed impreviste.

Cancro: Se fino ad oggi avete dovuto stringere i denti e fare sacrifici, il 2021 sarà un anno di svolta, perché finalmente troverete le soluzioni a problemi finanziari e legali che vi hanno troppo assillato negli ultimi due anni. Dovrete attendere la metà dell’anno, fra maggio e giugno, per ricevere una proposta interessante ed allettante che cambierà la vostra vita. In questi primi mesi dovrete essere molto abili a rimettervi in gioco e dimostrare quanto valete. Intuizioni, creatività e determinazione vi saranno alleate.

Leone: Inizierete il 2021 con molte incertezze, soprattutto se avete apportato dei cambiamenti significativi alla vostra vita familiare, sentimentale e professionale. Faticherete ad abituarvi ai nuovi ritmi e alle novità che potrebbero susseguirsi senza darvi il tempo di prendere atto dei mutamenti. Sarà fondamentale nei primi mesi cercare alleati e stringere rapporti di collaborazione con chi può aiutarvi a superare le difficoltà. Riuscirete a risalire la china e chiuderete l’anno ricchi di soddisfazioni e di tanto entusiasmo.

Vergine: Dovrete lottare molto per ottenere ciò che volete, poi verso metà anno arriverà una novità inaspettata che inevitabilmente vi obbligherà a cambiare i vostri piani. Dovrete ridisegnare la vostra vita e soprattutto scegliere le persone giuste da avere al vostro fianco, sia in campo professionale che sentimentale. Sarete molto esigenti e vorrete circondarvi soltanto di persone sincere e fidate. Questo vi aiuterà a non commettere troppi errori e a prendere la direzione giusta.

Bilancia: Preparatevi ad affrontare un 2021 ricco di colpi di scena. Potrete trovarvi nella condizione di dover ripartire da zero in ogni situazione dopo aver preso atto che certe scelte fatte nel 2020 non stanno dando più i frutti sperati. Diversamente dal passato però le sfide non vi spaventeranno, anzi vi riempiranno di nuovi stimoli e di grande vigore. Quindi potrete davvero cambiare la vostra vita nel verso giusto, sia sentimentalmente che professionalmente.

Scorpione: Sarà un anno di lotta, soprattutto dal punto di vista legale e finanziario. Dovrete stare attenti alle spese, non esagerando con troppi investimenti e prestando molta attenzione alle persone che avrete accanto. Attenti a non fidarvi di chi sembra promettervi la luna e alla fine potrebbe essere interessato soltanto a tradire la vostra fiducia. Tuttavia, se vi attende un anno di lotta sarete ben ripagati alla fine, perché vi accorgerete di aver seminato bene raccogliendo più di quanto avevate previsto.

Sagittario: Se nel 2020 vi siete sentiti stanchi e demotivati, il 2021 sarà l’anno della ripartenza. Ritroverete entusiasmo e stimoli per ripartire con nuove idee e progetti e anche con una proposta di lavoro che fino ad oggi non vi ha troppo convinti e che invece si rivelerà molto conveniente. Siate abili a rimettervi in gioco, soprattutto in campo sentimentale. Il 2021 potrà essere per voi l’anno dell’amore, specie se siete single e in cerca dell’anima gemella.

Capricorno: Siete un segno solidale che ama caricarsi delle responsabilità altrui. Ma se la generosità è una dote splendida, nel 2021 dovrete stare attenti a non esagerare, curando molto di più e bene i vostri interessi. Badate ai soldi e alle spese, evitate di investire troppo in progetti che non vi riguardano personalmente, cercando invece di puntare di più sulle vostre necessità, acquistando casa magari, oppure decidendo finalmente di mettere su famiglia.

Acquario: Fino ad oggi avete vissuto all’insegna della tradizione, nel senso che vi siete accontentati della vostra vita, senza mai ambire troppo a qualcosa di meglio. Nel 2021 restare prigionieri della solita routine potrebbe rendervi insoddisfatti e provocare in voi un forte senso di ribellione. Potreste sentire finalmente il desiderio di cambiare, rivoluzionare la vostra esistenza, provare il brivido della novità. Sarete anche disponibili a buttare via qualcosa che fino ad ora avete considerato essenziale.

Pesci: Nel 2021 non sarà più possibile per voi giocare con i sentimenti, quindi dovrete prendere una decisione se vi trovate a vivere storie parallele. Avrete bisogno di chiarezza vincendo finalmente i dubbi che vi assillano. Dovrete essere meno romantici e più pragmatici in merito ad una relazione che si trascina da tempo e che vi crea troppa insoddisfazione. Se siete single è l’anno giusto per fare incontri speciali. Sul fronte professionale sarà un anno di forte recupero, ma anche contraddistinto da occasioni nuove che dovrete essere però molto abili a sfruttare.

