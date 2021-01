Drink e Cinema: ecco UNA POLTRONA PER DUE

DRINK: UNA POLTRONA PER DUE

(ispirato al film ‘Una poltrona per due‘, di John Landis, 1983)



BARTENDER: Max La Rosa, proprietario e barman del Divan Japonais di Frascati (Roma)



INGREDIENTI:

4 cl Jim Beam Rye Whiskey

3 cl Maker’s Mark bourbon

1 cl sciroppo di macis (noce moscata del Madagascar)

0,25 cl bitter al cioccolato home made



Bicchiere: Old Fashioned

Garnish: peel di arancia

PREPARAZIONE

Per preparare l’home made del bitter al cioccolato, creare una infusione di rum con fava di tonka e fava di cacao. Versare tutti gli ingredienti in un mixing glass, mescolare e filtrare in un bicchiere Old Fashioned colmo di ghiaccio. Quindi, sotto una campana in vetro, affumicare il cocktail con legno hickory giapponese.