Vicino a Termini e con la vista sul chiostro di Michelangelo e le terme di Diocleziano, inaugurato negli anni Trenta e chiuso per la pandemia: ha preso fuoco all’alba l’hotel Pavia, a via Gaeta, con i residenti della zona svegliati alle 7 dai vigili del fuoco. Tanti, incuriositi, hanno filmato la scena. Le fiamme hanno danneggiato soprattutto il tetto, coperto da vecchie tegole. L’albergo , 25 camere, era comodo soprattutto per la vicinanza alla stazione. CorriereTv

