ROMA (ITALPRESS) – Somministrate in Italia 247.544 dosi di vaccino. E' quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, secondo cui in un solo giorno sono state eseguite circa 70 mila somministrazioni. La Regione con la percentuale più alta è il Lazio, seguono Toscana e Veneto. In fondo alla classifica Lombardia, Valle d'Aosta, Sardegna e Calabria. (ITALPRESS). vbo/r 05-Gen-21 22:57

