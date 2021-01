Governo: D’Alema “Non si manda via l’uomo più popolare”

ROMA (ITALPRESS) – "Vedrete che presto si tornerà a parlare d'altro». Massimo D'Alema è ottimista sulla crisi di governo e sul testa a testa tra il premier Gouseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi «Non credo che possa passare per la mente di nessuno l'idea di mandare via da Palazzo Chigi l'uomo più popolare del Paese per fare un favore a quello più impopolare» dice D'Alema in una intervista a La Repubblica. Tra le voci quella che a Palazzo Chigi arrivi una personalità forte del Pd: Goffredo Bettini. Non come vicepremier, ma nei panni di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. «Bettini è uno serio e responsabile. Per fortuna a cercare una soluzione ci sono uomini come lui e come Roberto Speranza, il difensore della salute degli italiani». (ITALPRESS). pc/red 06-Gen-21 08:41

