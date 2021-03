Llorente e Pereyra a segno, l’Udinese batte il Sassuolo 2-0

UDINE (ITALPRESS) – Stavolta l'Udinese non si fa male da sola. Dopo l'1-1 contro il Milan con rigore regalato nel finale per un mani di Stryger Larsen, De Paul e compagni battono 2-0 il Sassuolo e tengono alta la guardia fino alla fine senza soffrire l'attacco da 40 gol stagionali di De Zerbi. L'Udinese sale a quota 32 punti in classifica e si lascia forse definitivamente alle spalle la lotta salvezza. Per farlo Gotti si affida al suo mercato invernale: spazio a Pereyra alle spalle di Llorente, entrambi a segno. E la rete dell'1-0 √® proprio frutto del fiuto del gol dello spagnolo che tanto √® mancato nella prima parte di stagione. Al 42' Molina crossa dalla destra, Ayhan trattiene Llorente che in caduta riesce a deviare il pallone quel che basta per beffare Consigli. √ą il gol che decide una prima frazione di gioco caratterizzata fino a quel momento da tre occasioni friulane e da una dei neroverdi. Al 16' Berardi inventa un traversone per Kyriakopoulos la cui deviazione √® neutralizzata da Musso che chiude bene il primo palo. Ma √® l'ultimo squillo del primo tempo del Sassuolo. Al 29', prima di firmare l'1-0, Llorente si affaccia pericolosamente dalle parti di Consigli: suggerimento di De Paul e taglio sul primo palo dello spagnolo che conclude e trova la risposta del portiere. La rete √® solo rinviata nel finale e costringer√† De Zerbi a mandare in campo i titolarissimi: fuori i deludenti Raspadori e Traore, dentro Caputo e Djuricic, poi Defrel prende il posto di Ayhan e la difesa a tre lascia il posto al pi√Ļ collaudato 4-2-3-1. Ma gli sforzi neroverdi rischiano di essere vani al 65' quando De Paul con una conclusione al volo da fuori fa tremare la traversa a Consigli battuto. Nel finale l'arbitro Maggioni prima concede un rigore ai friulani per un mani di Locatelli e poi lo nega per un fuorigioco rilevato dal Var. Ma l'assedio finale non basta al Sassuolo. Anzi, √® l'Udinese a trovare il gol con una ripartenza che si chiude col destro vincente di Pereyra da posizione ravvicinata. (ITALPRESS). spf/glb/red 06-Mar-21 19:57

