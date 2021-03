Vaccino, oltre 211 mila dosi somministrate oggi in Italia

ROMA (ITALPRESS) РRaggiunge quota 5.231.708 il numero delle vaccinazioni somministrate in Italia (211.839 nelle ultime 24 ore), secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, e aggiornati alle 15.31 di oggi, 6 marzo 2021. Il vaccino è stato inoculato a 3.215.513 donne e 2.016.195 uomini. Il totale delle persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose), invece, è pari a 1.613.613. Il maggiore numero dei destinatari è rappresentato da operatori sanitari e sociosanitari (2.496.790), seguito da personale non sanitario (866.694), ospiti delle strutture sanitarie (434.795), over 80 (970.867), forze armate (114.852) e personale scolastico (347.710). Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Valle d'Aosta (94%), Toscana (89%), Campania (87,8%), Provincia autonoma di Bolzano (87,7%). Quella con la minore percentuale è la Calabria (65,6%). Questi i dati relativi alle singole regioni: Abruzzo (81,6%), Basilicata (79,9%), Calabria (65,6%), Campania (87,8%), Emilia-Romagna (82,4%), Friuli Venezia-Giulia (83,6%), Lazio (82,1%), Liguria (68,6%), Lombardia (74,5%), Marche (82%), Molise (76,4%), Provincia autonoma Bolzano (87,7%), Provincia di Trento (82,7%), Piemonte (84,8%), Puglia (87,2%), Sardegna (64,5%), Sicilia (78,6%), Toscana (89%), Umbria (75,2%), Valle d'Aosta (94%), Veneto (74%). (ITALPRESS). spf/red 06-Mar-21 16:14

