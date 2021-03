Esce oggi 8 Marzo su Prime Video, distribuito da 102 Distribution, ‘Dark Crimes‘, thriller diretto dal greco Alexandros Avranas, che fece scalpore alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2013 con ‘Miss Violence’, vincendo anche il Leone d’Argento. ‘Dark Crimes‘ è interpretato da Jim Carrey e Charlotte Gainsbourg e con Marton Csokas, Robert Wieckiewicz e Agata Kulesza. Basato su una storia vera, raccontata in un articolo di David Grann sul The New Yorker, ‘Dark Crimes‘ è prodotto da Brett Ratner, giĂ produttore esecutivo di Revenant – Redivivo e Black Mass – L’ultimo gangster.

Tadek, interpretato dal multiforme Jim Carrey, qui in un ruolo assolutamente inedito, è “l’ultimo poliziotto onesto della Polonia” e vuole coronare la propria carriera con un ultimo successo. Ormai ossessionato, Tadek indaga su un caso irrisolto di alcuni anni prima: il brutale omicidio dell’abituale frequentatore di un club bondage BDSM, The Cage. Tadek nota che vi si è recato spesso anche lo scrittore Kozlow, che in un romanzo ha raccontato un omicidio pressochĂ© identico. Partendo proprio dal testo letterario, il detective indaga lo scrittore e la sua compagna, Kasia, una delle ex ragazze del The Cage. I superiori del poliziotto mal sopportano l’indagine e auspicano che Tadek vada presto in pensione. La sua stessa, glaciale, famiglia si sente trascinata in un baratro a causa della sua ossessione. Lo scrittore accusa Tadek di perseguitarlo, alzando la posta in gioco della sfida e facendone una questione personale…

102 DISTRIBUTION è una società italiana di distribuzione e produzione cinematografica, con sede a Roma, che si occupa di acquisire e produrre opere cinematografiche al fine di sfruttarne i diritti in tutti i canali di distribuzione: cinema, home video, televisione e new media. La linea editoriale di 102 DISTRIBUTION si focalizza principalmente su prodotti internazionali di qualità , documentari, classici americani, europei e sud americani, action-movie, family e film indipendenti.

