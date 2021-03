Pd, Bonaccini “Io candidato alle primarie? Vedremo”

ROMA (ITALPRESS) – "Io candidato alle primarie? Quando me lo chiesero dissi di no, che dovevo pensare all'Emilia-Romagna". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, ospite a Cartabianca su Rai3. "Quando ci saranno le primarie – ha aggiunto – vedremo, potr√† succedere o no, ma in questo momento agli italiani non interessa il destino di Bonaccini". Riguardo alle dichiarazioni di Zingaretti, per il governatore "alle parole va data dignit√†. Penso gli sia pesata parecchio quella affermazione. Non l'ho condivisa ma la rispetto. Non ho mai visto un ristoratore uscire per strada e dire alla gente che passa e vuole entrare 'non entrate perch√© nel ristorante fa schifo mangiare'. √ą una frase molto forte, certamente per√≤ indica un problema e una spia, non va presa sotto gamba". Quanto al M5S "voglio essere molto netto: per me il Movimento √® un possibile alleato futuro se vogliamo battere la destra e mi permetto di dire di pi√Ļ: anche se si tratta di loro questioni interne e non mi permetto di entrarci, penso che Conte possa fare bene. Ma certamente il Partito Democratico non pu√≤ essere satellite di nessuno". Per Bonaccini "oggi per trovare un segretario bisogner√† trovare un accordo tra correnti. Ci manca solo che noi proroghiamo questa crisi che agli occhi del Paese credo sbalordisca. Io non faccio nomi, perch√© mi interessa di pi√Ļ trovare un accordo. Ma come si fa a dire che Enrico letta non sia una figura autorevole? Anche per l'immagine nazionale e internazionale che ha. Certamente sarebbe molto autorevole". (ITALPRESS). bla/ads/red 09-Mar-21 22:54

Condividi!