Beyoncé esprime solidarietà a Meghan Markle dopo l’intervista a Oprah

Non si fermano infatti le reazioni dell’opinione pubblica e dei volti più noti del mondo dello spettacolo per l’intervista che Meghan Markle e Harry Windsor hanno rilasciato a Oprah Winfrey. Dopo le parole della Regina, che si è detta rattristata per le accuse di razzismo, arrivano quelle di Beyoncé Knowles. L’ex stella delle Destiny’s Child infatti ha scelto di utilizzare il suo sito ufficiale per ringraziare Meghan Markle, esprimendo affetto e ammirazione per il coraggio dimostrato nell’intervista.

Queste le parole nella homepage del suo sito. “Grazie Meghan per il tuo coraggio e la tua leadership. Ci sentiamo tutte rafforzate e ispirate da te” si legge sullo sfondo nero della pagina web. Ad accompagnare le bellissime parole della cantante, una foto delle due donne alla presentazione del film “The Lion King” nell’estate del 2019.

