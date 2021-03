Doppietta Pasalic e gol Muriel, Atalanta batte Spezia 3-1

BERGAMO (ITALPRESS) – Quattro reti tutte nel secondo tempo, l'Atalanta ritrova il sorriso e infligge una punizione fin troppo severa a un buono Spezia. Al Gewiss Stadium la banda di Gasperini piega i liguri per 3-1 e riprende a vincere dopo lo stop contro l'Inter capolista. Missione compiuta con il minimo sforzo per gli orobici, che preservano per oe un'ora uno Zapata non al meglio e archiviano un test tutt'ao che banale dopo una prima frazione opaca. Agli uomini di Italiano, d'aonde, la personalit√† in questo campionato non √® mai mancata, cos√¨ come la fiducia nel proprio palleggio. Forse troppa, come dimostra al 18' il pasticcio del portiere Zoet, che sbaglia il disimpegno e permette a Ilicic di calciare dal limite: un salvataggio di Erlic evita guai alle Aquile, brave nell'annullare il secondo miglior attacco della Serie A in un primo tempo che ha visto gli ospiti costruire la pi√Ļ nitida palla-gol. Al 33' Verde illumina e serve Ricci, solamente un riflesso di Sportiello mantiene il risultato inchiodato sullo 0-0. L'atteggiamento della Dea, per√≤, cambia in avvio di secondo tempo e un uno-due tra il 53' e il 55' indirizza l'esito della sfida. Ilicic rimedia a una serata storta indovinando l'assist per Pasalic, bravo nello spedire di piatto all'angolino dall'altezza del dischetto, poi √® Muriel a sferrare il colpo del ko con un capolavoro. Il colombiano raccoglie al limite spalle alla porta, si gira in un baleno e infila a giro sotto l'incrocio pi√Ļ lontano con Zoet immobile. Muriel pu√≤ lasciare il campo soddisfatto nella staffetta con il connazionale Zapata, subito in partita con l'assist del 3-0 firmato Pasalic: costa caro un pallone perso ingenuamente da Ricci, l'ex Milan non sbaglia a tu per tu col portiere e sigla la doppietta personale al 73'. Di qui al triplice fischio dell'arbitro Marini, l'Atalanta pu√≤ permettersi di dosare le energie in vista della Champions pur rischiando qualcosa dopo il gol di Piccoli, attaccante classe 2001 di propriet√† nerazzurra, all'82'. Per lo Spezia, invece, la testa √® gi√† a sabato prossimo con il cruciale scontro diretto col Cagliari. (ITALPRESS). spf/glb/red 12-Mar-21 22:39

