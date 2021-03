Accordo Coni-Commissario emergenza Covid, lo sport diventa hub sociale

ROMA (ITALPRESS) – Lo sport diventa un hub sociale per la campagna di vaccinazione. Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, ha concordato col Commissario straordinario all'Emergenza Covid-19, Generale Francesco Paolo Figliuolo, di mettere a disposizione la sua rete territoriale al servizio dei cittadini. Ogni Comitato Regionale – si legge in una nota – e ogni Delegazione Provinciale del Coni individueranno in tempi rapidi una struttura da adibire all'accoglienza delle persone che dovranno sottoporsi alla vaccinazione. Le atlete e gli atleti di ognuna delle Regione e delle Provincie faranno da testimonial di questo progetto che verrà realizzato con la collaborazione dei medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, unica società scientifica di Medicina dello Sport riconosciuta dal Ministero della Salute. (ITALPRESS). gm/com 13-Mar-21 20:25

